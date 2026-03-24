Figura del FBI que marcó una era: vida de Robert Mueller y por qué su muerte genera reacciones encontradas

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Robert Mueller, exdirector del FBI que como fiscal especial encabezó una explosiva investigación electoral contra Donald Trump, murió este sábado a los 81 años.

Medios estadounidenses informaron que Mueller falleció el viernes por la noche, citando un comunicado de la familia, sin precisar la causa ni el lugar.

En su red Truth Social, Trump reaccionó: "Robert Mueller acaba de morir. Bien, me alegra que esté muerto. ¡Ya no puede herir a personas inocentes!".

Cuatro años después de su retiro, Mueller se encontró en el centro de un torbellino político que consumió a Washington y que, más tarde, definiría su legado.

Su investigación sobre los intentos rusos de influir en las elecciones presidenciales de 2016 —y la posible implicación de Trump y su campaña— fue una fuente casi diaria de intriga y especulación durante casi dos años, desde mayo de 2017 hasta marzo de 2019.

Los documentos judiciales presentados por la oficina del fiscal especial fueron analizados minuciosamente, y cada revelación era una potencial bomba que podría, dependiendo de la perspectiva, derribar a un presidente o destruir una nación.

Trump condenó la investigación de Mueller como una "caza de brujas" y un "engaño", ubicándolo como uno de sus mayores adversarios políticos.

El presidente dijo más de una vez que "no había habido colusión" entre su campaña y Rusia.

Durante la investigación, el equipo de Mueller examinó las acciones de Rusia, así como de varios de los principales miembros del personal de la campaña y aliados del presidente Trump.

A pesar de que su trabajo más de una vez fue noticia, el propio Mueller rara vez se refirió públicamente al tema.

La investigación resultó en múltiples acusaciones y acuerdos de culpabilidad con el exgerente de campaña de Trump, Paul Manafort, así como con el asesor de seguridad nacional Michael Flynn.

Al final, el "informe de Mueller", de 448 páginas, fue exhaustivo, pero en última instancia no fue concluyente.

Proporcionó amplias pruebas de la intromisión rusa, pero ninguna conexión concluyente con el campo de Trump.

El equipo de Mueller también concluyó que no podían acusar a Trump de un delito.

"Ahora tenemos una imagen detallada de la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016", escribió Mueller en un inusual artículo de opinión en The Washington Post en 2020.