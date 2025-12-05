La gripe aumenta un 117 % en Nueva York

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El Departamento de Salud del Estado de NY informó de un aumento significativo en los casos semanales de gripe, un 117 % a nivel estatal.

Los condados de Brooklyn y Queens han experimentado los mayores aumentos. El primero pasando de 679 a 1,403 y en el segundo distrito de 649 aumentar a 1.341. En ambos lugares residen cientos de miles de dominicanos.

Mientras que en el Alto Manhattan y El Bronx es frecuente ver connacionales afectados por la enfermedad.

Las autoridades informan que en la Gran Manzana hay un total de 4.146 casos. Los expertos instan a todas las personas mayores de 6 meses a que se vacunen.

Las cinco primeras señales de que puede tener gripe: 1. La gripe a menudo aparece repentinamente. 2. Una fiebre de moderada a alta (de o por encima de los 101 grados F.) y escalofríos, están asociados con la enfermedad. 3. Los dolores musculares o corporales severos son un síntoma revelador de la gripe.

Asimismo, 4. El contacto cercano con personas que tienen influenza puede aumentar las probabilidades de contraer el virus. Y 5. Puede contraer un resfriado en cualquier época del año, pero la temporada de gripe generalmente se extiende de noviembre a marzo.

Los síntomas que aparecen fuera de la temporada de gripe tienen más probabilidades de ser de un resfriado o una alergia.

Los neoyorquinos mayores de 65 años y quienes tienen un sistema inmunitario debilitado deberían considerar vacunarse con una dosis alta. Las vacunas contra la gripe contienen dos cepas de influenza A y una de influenza B. Para saber dónde vacunarse, visitar = https://www.vaccines.gov/en/.