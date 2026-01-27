Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Estados Unidos

Vuelos cancelados y 23 cm de nieve

Impactantes fotos de la tormenta invernal que paraliza ciudades

El frío intenso que azota a dos terceras partes de Estados Unidos no cesará pronto.

Estados unidos se encuentra bajo los efectos de una intensa tormenta invernal que ha dejado cerca de 23 centímetros de nieve y hielo en la capital estadounidense y ha afectado a más de 40 estados del país, dejando el trágico saldo de al menos 30 muertes.

Además, al menos 19.000 vuelos que tenían previsto entrar o salir de Estados Unidos han sido cancelados desde el pasado sábado por la tormenta invernal que azota dos tercios de la geografía estadounidense.

A continuación, una galería con las fotos más impactantes:

Labores de retirada de nieve en las inmediaciones de la Bolsa de Nueva York, este lunes. EFE

ersonas caminan por una calle de Nueva York, el 25 de enero de 2026, en medio de la tormenta que afecta a gran parte de Estados Unidos. EFE

Personas caminan por una calle de Nueva York, el 25 de enero de 2026, en medio de la tormenta que afecta a gran parte de Estados Unidos. EFE

Camiones remueven la nieve de las calles de Nueva York, el 25 de enero de 2026, en medio de la tormenta que afecta a gran parte de Estados Unidos. EFE

Tormenta que afecta a gran parte de Estados Unidos. EFE

Una persona se estrella luego de conducir un trineo en el parque Fort Reno este lunes, en Washington (Estados Unidos). El área de DC recibió aproximadamente 23 cm de nieve y hielo debido a la enorme tormenta, que afectó a más de 40 estados de EE. UU. (tormenta). EFE

Una persona camina junto al río Hudson congelado este lunes, tras la tormenta invernal en Nueva York (Estados Unidos). Al menos 15 personas han fallecido por la tormenta invernal que afecta a dos tercios de la geografía estadounidense desde este fin de semana y que también ha llevado este lunes a que 800.000 hogares permanezcan sin electricidad. EFE/ Angel Colmenares

Fotografía de una embarcación detenida en el río Hudson congelado este lunes, tras la tormenta invernal en Nueva York (Estados Unidos)

Fotografía donde se observa el río Hudson congelado este lunes, tras la tormenta invernal en Nueva York (Estados Unidos).

Fotografía donde se observa el río Hudson congelado este lunes, tras la tormenta invernal en Nueva York (Estados Unidos).

Una persona toma una fotografía del río Hudson congelado este lunes, tras la tormenta invernal en Nueva York (Estados Unidos)

Camiones remueven la nieve de las calles de Nueva York, el 25 de enero de 2026, en medio de la tormenta que afecta a gran parte de Estados Unidos. EFE/Olga Fedorova

Tranvías transitan, el 25 de enero de 2026, por el centro de Toronto (Canadá), en medio de las calles copadas de nieve. EFE

Personas retiran nieve de una acera, el 25 de enero de 2026, en Toronto (Canadá). EFE

