Impactantes fotos de la tormenta invernal que paraliza ciudades

Estados unidos se encuentra bajo los efectos de una intensa tormenta invernal que ha dejado cerca de 23 centímetros de nieve y hielo en la capital estadounidense y ha afectado a más de 40 estados del país, dejando el trágico saldo de al menos 30 muertes.
Además, al menos 19.000 vuelos que tenían previsto entrar o salir de Estados Unidos han sido cancelados desde el pasado sábado por la tormenta invernal que azota dos tercios de la geografía estadounidense.
A continuación, una galería con las fotos más impactantes:
Labores de retirada de nieve en las inmediaciones de la Bolsa de Nueva York, este lunes. EFE
Personas caminan por una calle de Nueva York, el 25 de enero de 2026, en medio de la tormenta que afecta a gran parte de Estados Unidos. EFE
Camiones remueven la nieve de las calles de Nueva York, el 25 de enero de 2026, en medio de la tormenta que afecta a gran parte de Estados Unidos. EFE