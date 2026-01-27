Impactantes fotos de la tormenta invernal que paraliza ciudades

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Estados unidos se encuentra bajo los efectos de una intensa tormenta invernal que ha dejado cerca de 23 centímetros de nieve y hielo en la capital estadounidense y ha afectado a más de 40 estados del país, dejando el trágico saldo de al menos 30 muertes.

Además, al menos 19.000 vuelos que tenían previsto entrar o salir de Estados Unidos han sido cancelados desde el pasado sábado por la tormenta invernal que azota dos tercios de la geografía estadounidense.

A continuación, una galería con las fotos más impactantes: