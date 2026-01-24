Chelsy Bautista denuncia que policías tumbaron su puerta y luego robaron prendas

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La actriz e intérprete de música urbana Chelsy Bautista denunció este viernes que agentes de la Policía Nacional ingresaron por error a su residencia la madrugada del jueves, derribaron la puerta y, presuntamente, sustrajeron varias prendas de valor.

Según relató la artista, se encontraba sola en su apartamento cuando escuchó fuertes golpes en la puerta y voces que se identificaban como miembros de la Policía.

“Oigo que están tumbándome la puerta duro, duro. Yo vivo sola. Escucho que la Policía está gritando que le abran. Oí la voz de una mujer, pensé que era mi mamá, y abrí la puerta levemente”, explicó.

Indicó que al asomarse vio a varios hombres vestidos de negro, armados y encapuchados, apuntando hacia la entrada, por lo que cerró de inmediato e intentó dialogar, sin obtener respuesta.

“En ese momento cierro la puerta e intento hablar con ellos, (pero) nadie me dejó. Tumbaron la puerta de una patada. Gracias a Dios que me puse a un lado, porque si no, con el mismo golpe me matan”, relató.

Chelsy señaló que los agentes ingresaron a su vivienda, revisaron el lugar y la interrogaron, hasta que se percataron de que habían entrado a la casa equivocada y que la persona que buscaban residía en el mismo edificio.

Tras el error, dijo que los agentes le pidieron disculpas y prometieron reparar la puerta. Sin embargo, mientras se realizaban los arreglos, la magistrada que acompañaba el operativo ya se había retirado y la persona buscada había sido detenida.

Fue entonces cuando la artista notó la desaparición de varias pertenencias.

“Les digo: a mí me faltan prendas aquí. Se llevaron una cadena y un guillo de mi cuarto”, denunció.

Chelsy afirmó que contactó a la magistrada para informarle sobre la situación, quien le indicó que enviara un correo electrónico con la denuncia.

“Quiero saber: cuando es la misma autoridad que te roba, ¿dónde uno va a denunciar?”, cuestionó.

Por su parte, su madre, la humorista Cheddy García, informó que se comunicó con el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, quien le aseguró que el caso será investigado.