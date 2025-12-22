La MetroCard dejará de existir a partir de enero

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. La tarjeta MetroCard, utilizada por millones de personas, entre ellas decenas de miles de dominicanas, para abordar trenes y autobuses a diario dejará de existir a partir del 1 de enero 2026.

Las MetroCards seguirán siendo aceptadas durante 2026, permitiendo a usuarios gastar el saldo restante. Además, los saldos podrán transferirse o solicitar reembolso hasta dos años después del vencimiento de la tarjeta.

Será sustituida, después de 34 años, por tarjetas bancarias o la tarjeta física OMNY, el sistema sin contacto que permite usar teléfonos celulares. Su nuevo costo $ 2 dólares.

Se eliminará del pago en efectivo con monedas en los autobuses a mediados de 2026, para operar únicamente con OMNY.

Con este sistema, la MTA permitirá que tras 12 viajes en una semana y alcanzar un máximo de $35, los viajes adicionales serán gratuitos.

Nuevos precios desde el 4 de enero de 2026: Metro, autobuses locales y Access-A-Ride: suben de $2.90 a $3.00. Tarifa reducida: aumenta de $1.45 a $1.50. Boleto sencillo: pasa de $3.25 a $3.50. Autobuses exprés: suben de $7.00 a $7.25. Y Tarifa reducida en exprés: de $3.50 a $3.60.

La MTA aseguró que no se modificarán los descuentos existentes para personas mayores, personas con discapacidad y estudiantes.

Asimismo, los conductores también resentirán los cambios. Los peajes en puentes y túneles administrados por la MTA aumentarán un 7.5%, una medida que impactará a quienes dependen del automóvil para desplazarse.

Con estos cambios, la MTA busca modernizar el transporte público, mejorar la eficiencia del sistema y adaptarse a nuevas tecnologías, aunque el aumento de tarifas representa un desafío para millones de usuarios que dependen diariamente del metro y los autobuses en Nueva York.