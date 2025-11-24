Pagarán hasta US$2,000 (RD$124 mil) a quienes denuncien tirar basura ilegal en calles

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

NUEVA YORK.- El Departamento de Saneamiento de esta Ciudad (DSNY) recuerda a los neoyorquinos que pueden recibir una recompensa de hasta $2,000 dólares (equivalente a RD$124 mil) por ayudar a capturar a las personas que depositan vertido (desecho procedentes de cualquier proceso industrial) ilegal en las calles, solares y aceras.

«El vertido ilegal es distinto de arrojar basura, ya que se refiere lanzar basura desde un vehículo». «Si alguien presencia un vertido ilegal sería de gran ayuda grabar un video del incidente y enviarlo a = IllegalDumpingTips@dsny.nyc.gov con una imagen clara de la matrícula del auto. Pero por su seguridad, no se acerque ni interactúe con los infractores».

Quienes sean sorprendidos verán confiscados sus vehículos y se enfrentarán a multas de hasta cuatro mil dólares, además del costo de la limpieza.

El Programa de Denuncias tiene derecho a una recompensa de hasta el 50% de la multa recaudada. La identidad del denunciante permanece confidencial, por lo que no tendrá que comparecer en una audiencia.

En el año fiscal que terminó el 15 de abril de 2025 el DSNY emitió 21% más de citaciones por vertido ilegal que el año fiscal anterior, para un total de 872, y confiscó 417 vehículos involucrados en este delito, lo que representa un aumento de 46% con respecto al año fiscal 2024.

DSNY mantiene la ciudad limpia, segura y saludable mediante la recolección, reciclaje y la eliminación de residuos. Opera 59 depósitos distritales y gestiona una flota de más de 2000 camiones de recogida de carga trasera, 450 barredoras mecánicas, 705 esparcidores de sal y varias docenas de máquinas para el mantenimiento de carriles bici.

En los últimos tres años el DSNY implementó una red de más de 300 cámaras ocultas para detectar a quienes arrojan desechos ilegalmente, ha limpiado al menos un millón de libras de basura abandonada ilegalmente durante el último año

Para más información: https://www.nyc.gov/assets/dsny/downloads/what-we-do/cleaning/illegal-dumping/dsny-illegal-dumping-award-program.pdf