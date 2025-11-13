Ley Residuos Sólidos a comisión especial

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

El Senado envió ayer a una comisión especial, con plazo fijo de una semana, el proyecto que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, luego de que el Poder Ejecutivo remitiera sus observaciones al Congreso Nacional.

La comisión estará presidida por el senador Guillermo Lama y conformada por sus homólogos Gustavo Lara, Antonio Marte, Aneudy Ortiz, Lía Díaz, Félix Bautista, Julito Fulcar, Alexis Victoria Yeb, Dagoberto Rodríguez, Ginnette Bournigal y Aracelis Villanueva, quienes tendrán a su cargo analizar los puntos señalados por el presidente Luis Abinader.

Entre las modificaciones resaltó la prioridad a la libre competencia y el rechazo de prácticas monopólicas, dando cumplimiento así al artículo 50 de la Constitución que prohíbe los monopolios, salvo en provecho del Estado.

En otro orden, durante la sesión fue aprobado, en primera discusión, el proyecto de ley que establece la obligatoriedad del uso de sistemas o dispositivos de emergencias en ascensores y elevadores verticales.

El proyecto establece que los ascensores deberán estar conectados a un sistema de emergencia eléctrico o a baterías que aseguren la autonomía de funcionamiento e iluminación, en caso de que se vea interrumpida la alimentación de eléctrica normal de la instalación desde la red pública.