El Caribe pide a UE apoyo para Haití

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Castries. EFE.

El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, afirmó ayer que los países caribeños deberían mirar más allá del comercio en sus relaciones con la Unión Europea (UE), bloque al que pidió un mayor apoyo a Haití.

Así se expresó Browne en su discurso ante la Asamblea Parlamentaria UE-Caribe que se celebra en Antigua y Barbuda y en cuya agenda figura la situación de Haití, país miembro de la Comunidad del Caribe (Caricom). “Para los Estados pequeños, el derecho internacional no es opcional, es existencial”, declaró Browne a los delegados, añadiendo que, en lo que respecta a Haití, la situación en el país recuerda a todos que la seguridad y la gobernanza no pueden abordarse de forma aislada.

El primer ministro dijo que “el Caribe mantiene su compromiso con una vía de avance legítima, transparente y responsable, liderada por los haitianos, con el apoyo de un compromiso internacional".