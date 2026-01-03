Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El Mundo
¿Hay víctimas?

Ataque de Estados Unidos a Venezuela hoy

Ataque a Venezuela

¿Hubo bajas estadounidenses en la operación contra Nicolás Maduro?

"Un funcionario estadounidense dijo que no hubo bajas estadounidenses en la operación

Venezuela

Venezuela

EFE EFE
Publicado por
EFE

Creado:

Actualizado:

En:

Washington, 3 ene (EFE).- No se registraron baja estadounidenses en la operación ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para atacar a Venezuela y capturar a Nicolás Maduro, informó este sábado el diario The New York Times.

"Un funcionario estadounidense dijo que no hubo bajas estadounidenses en la operación, pero no quiso hacer comentarios sobre las bajas venezolanas", apuntó el diario. EFE

Sobre el autor
EFE EFE

EFE

tracking