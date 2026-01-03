¿Hubo bajas estadounidenses en la operación contra Nicolás Maduro?

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Washington, 3 ene (EFE).- No se registraron baja estadounidenses en la operación ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para atacar a Venezuela y capturar a Nicolás Maduro, informó este sábado el diario The New York Times.

"Un funcionario estadounidense dijo que no hubo bajas estadounidenses en la operación, pero no quiso hacer comentarios sobre las bajas venezolanas", apuntó el diario. EFE