¿Qué impulsa la ambición de Canadá y su tibieza hacia la crisis cubana?

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Por Luiz Leomil

En enero, el primer ministro canadiense, Mark Carney, pronunció un discurso ampliamente elogiado en Davos, que muchos interpretaron como una luz de esperanza ante un orden internacional basado en la ruptura de reglas. El discurso fue especialmente bien recibido por los analistas de asuntos exteriores, entre otras cosas porque Carney se basó en lecciones de Tucídides y Václav Havel, vinculando las perspectivas históricas sobre el poder, la opresión y el conformismo con los desafíos contemporáneos. En él, instó a las potencias intermedias como Canadá a actuar con mayor honestidad y coherencia, aplicando los mismos estándares a aliados y rivales para que los estados puedan coexistir en un orden que realmente funcione como se anuncia.

El discurso de Davos generó grandes expectativas. Sin embargo, estas se están desvaneciendo a medida que el gobierno de Carney duda en enviar una ayuda considerable al pueblo cubano y en denunciar las recientes medidas coercitivas ilegales impuestas por Estados Unidos.

Hasta el momento, las autoridades canadienses se han comprometido a enviar 8 millones de dólares adicionales, que se canalizarán a través de organizaciones internacionales de ayuda que operan en Cuba. Esto representa un compromiso modesto e indirecto, especialmente en comparación con las iniciativas de otros países. México ha enviado más de 2000 toneladas de ayuda humanitaria directa mientras continúa las conversaciones diplomáticas para reanudar el suministro de petróleo, y se informa que otros países del Sur Global están preparando respuestas similares y más tangibles.

Esto ocurre a pesar de que Canadá es uno de los mayores contribuyentes humanitarios del mundo y uno de los mayores productores de petróleo. También a pesar de los vínculos históricos y económicos del país con Cuba. Canadá fue uno de los pocos aliados de Estados Unidos que mantuvo relaciones diplomáticas con Cuba tras la Revolución de 1959. Cuba es también el principal mercado de Canadá en el Caribe, y Canadá es la mayor fuente de turistas del país, así como su segunda fuente de inversión directa.

Tres mecanismos causales superpuestos ayudan a explicar esta brecha entre la retórica y la política en el caso de Cuba.

En primer lugar, las restricciones internacionales son significativas. Al igual que otras potencias intermedias, la libertad de Canadá para actuar en abierto desafío a la potencia hegemónica regional está estrictamente limitada. Esto es especialmente cierto dados los duraderos vínculos económicos y de seguridad de Canadá con Estados Unidos, que es poco probable que cambien a corto plazo. Estos vínculos exponen a Canadá a un alto riesgo de represalias estadounidenses si decide ayudar a Cuba. Por ejemplo, las principales compañías petroleras canadienses también operan en Estados Unidos y podrían ser vulnerables a sanciones secundarias.

En segundo lugar, la política interna influye en las decisiones de política exterior. Contrariamente a los supuestos simplificados de la teoría clásica de las relaciones internacionales, el comportamiento del Estado no solo está determinado por incentivos sistémicos, sino también por los electorados nacionales y la relevancia de los temas. En Canadá, actualmente, no existe un amplio movimiento público que exija una ayuda gubernamental sólida a Cuba. En cambio, electorados mucho más numerosos y activos, movilizados en apoyo a Ucrania, han contribuido a mantener la relevancia política y la prioridad administrativa de la asistencia a ese país.

En tercer lugar, las preferencias institucionales son importantes. Los diplomáticos de Asuntos Globales de Canadá, el ministerio federal encargado de los asuntos exteriores de Canadá, han favorecido durante mucho tiempo lo que consideran un enfoque pragmático hacia La Habana. Esta postura ayuda a explicar la reiterada reticencia de Ottawa a brindar asistencia directa y de alto perfil durante situaciones de escasez o crisis agudas, como se vio cuando Canadá no intervino durante la crisis del apagón eléctrico en Cuba en 2024. Por otro lado, este mismo enfoque también ha llevado a Canadá a ser menos franco sobre temas políticos en Cuba, a diferencia de su postura más firme hacia la Venezuela de Maduro o la Nicaragua de Ortega.

En conjunto, este enfoque ha permitido, en general, a Canadá mantener un nivel básico de interacción diplomática, al tiempo que salvaguarda sus intereses económicos y estratégicos. Con el tiempo, esta postura se ha institucionalizado parcialmente en Asuntos Globales de Canadá y se considera la línea política más viable y sostenible.

En los últimos años, Canadá ha preferido enviar asistencia a Cuba a través de organizaciones internacionales de ayuda, pero es poco probable que estos esfuerzos sean eficaces o sostenibles dada la magnitud de las necesidades humanitarias que el país podría enfrentar. Actualmente, las aerolíneas canadienses han suspendido sus vuelos a Cuba hasta nuevo aviso, y el gobierno ha recomendado a los canadienses que viajan allí que regresen a casa. Aún no está claro si Canadá desarrollará una estrategia para apoyar a la población cubana. Si bien enfrenta sus propias limitaciones, es más probable que los líderes de países del Sur Global como México, China y Brasil tomen medidas al respecto.

El resultado es doble. El gobierno de Carney no solo no está a la altura de los valores que promovió a nivel mundial, sino que la comunidad internacional también aplaudió un discurso de Davos que fue a la vez contradictorio y algo ingenuo. En ocasiones, Carney fue realista e incisivo, exponiendo las debilidades del orden basado en normas liderado por Estados Unidos y su funcionamiento. Sin embargo, en momentos clave, Carney sugirió que Canadá aún apoyaba esas normas y estaba dispuesto a defenderlas mediante un enfoque más honesto y equitativo. En este caso, la tensión entre el diagnóstico y la prescripción nunca se resolvió.

Esta contradicción en el discurso de Davos de Carney es de particular importancia. Si se deja claro que la orden se aplica de forma selectiva, reafirmar el compromiso con sus normas y reglas clave sin abordar los factores estructurales internacionales, nacionales e institucionales que sustentan esta selectividad corre el riesgo de afianzar las mismas inconsistencias que expuso.

En este sentido, el discurso reflejó un patrón habitual en la política exterior canadiense: franqueza retórica sobre las desigualdades globales, combinada con una reticencia pragmática a cuestionarlas cuando hacerlo conlleva costos materiales o diplomáticos.

Licenciado en Relaciones Internacionales por el Centro Universitario La Salle de Río de Janeiro. Máster en Ciencias Políticas por la Universidad de Carleton (Canadá) y candidato a doctorado en Ciencias Políticas por la misma institución.