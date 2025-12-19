Inician el escrutinio especial

Publicado por AP Creado: Actualizado:

El Consejo Nacional Electoral de Honduras informó ayer, jueves, que se puso en marcha el escrutinio especial que podría definir al ganador de la elección presidencial del 30 de noviembre, tras semanas de incertidumbre, acusaciones y presiones del gobierno de Donald Trump para que finalice la revisión de los resultados.

“Con la presencia de observadores nacionales e internacionales se inicia el escrutinio especial del nivel electivo presidencial”, expresó en las redes sociales la consejera presidenta del organismo electoral, Ana Paola Hall.

A esta etapa del proceso ingresarán 2,792 actas de la elección presidencial que presentan supuestas inconsistencias y errores que deberán ser subsanados, para tener un dato exacto.