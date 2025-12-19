Navidad en Capotillo: Raquel Peña promueve la educación y la cohesión social en su visita

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó la entrega de juguetes a cientos de niños y niñas del sector Capotillo, en el Distrito Nacional, como parte del programa navideño “Alegría Infantil en Capotillo”, una iniciativa orientada a promover la cercanía, el bienestar y la integración comunitaria durante las festividades.

Durante la actividad, la vicemandataria destacó la importancia de estar presentes en los territorios y acompañar a las familias, especialmente en fechas que convocan a la unión y a la esperanza. Señaló que este tipo de jornadas fortalecen el sentido humano de la Navidad y reafirman el compromiso del Gobierno con el desarrollo integral de la niñez dominicana.

Raquel Peña exhortó a los niños y niñas a asumir la educación como una herramienta clave para su crecimiento personal y para la construcción de una mejor sociedad, al tiempo que resaltó el valor de la cultura y el deporte como espacios de formación y convivencia.

Por su parte, el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, Rolfi Rojas, explicó que esta iniciativa responde a la visión del presidente Luis Abinader de acompañar a las comunidades con acciones concretas, cercanas y solidarias, especialmente en los sectores más vulnerables.

Rojas indicó que, durante todo el mes de diciembre, la Comisión desarrolla jornadas similares en distintos barrios del Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y otras demarcaciones del país, como parte de su agenda de integración comunitaria.

El programa “Alegría Infantil en Capotillo” fue concebido como un espacio de encuentro y celebración para la niñez, enfocado en compartir momentos de alegría, fortalecer los valores familiares y promover la cohesión social.

En la actividad participaron los viceministros del Ministerio de Interior y Policía Chandrai Estévez, de Convivencia Ciudadana, y Daniel Ferreira, de Sectores Vulnerables; así como Daniel Ferreira, presidente de la Unión de Juntas de Vecinos del Ensanche Capotillo, junto a representantes comunitarios e invitados especiales.