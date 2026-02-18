Diplomacia
Irán se muestra optimista tras diálogo nuclear EEUU
Ginebra. EFE.
Irán y Estados Unidos mantuvieron ayer unas breves negociaciones, en las que no hablaron directamente, sino que se intercambiaron mensajes a través de Omán, en su papel de mediador, y tras las cuales la vía diplomática se mantiene abierta en la búsqueda de un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.
Al término del encuentro, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, declaró que se había logrado “un buen progreso respecto a la sesión anterior” (hace veinte días), que en esta ocasión el ambiente fue “más constructivo” e incluso se refirió a avances sobre “una serie de principios rectores”, según los cuales se redactará un posible borrador de acuerdo. “Tenemos una decisión más clara sobre qué acciones deben tomarse”, declaró, sin ofrecer detalles de lo conversado.
El Mundo
Irán confirma 2da ronda diálogo EU
EFE
Más optimismo aún mostró el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi, que hizo de mediador y quien habló de “buenos avances” en la identificación de “objetivos comunes” y de “cuestiones técnicas relevantes".
A través de una declaración por redes sociales, el ministro omaní también se refirió a los esfuerzos que se hicieron para definir los principios a los que se refirió su homólogo iraní, aclarando que queda mucho camino por andar y que habrá otra reunión.