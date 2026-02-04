Luis Abinader impulsa "transformación económica y geopolítica de República Dominicana"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La República Dominicana atraviesa un momento clave en su transformación económica y geopolítica, que podría convertirla en un socio estratégico de Estados Unidos y en un actor relevante en el hemisferio occidental.

El análisis titulado “Dominican Republic’s Strategic Moment in a Shifting Hemisphere”, publicado el 4 de febrero de 2026 en Newsweek, por Wenceslao Guerrero Matos, destaca que, mientras América Latina enfrenta tensiones tras la salida de Nicolás Maduro en Venezuela, el país caribeño ha logrado consolidar estabilidad política y crecimiento económico sostenido, con un promedio de casi 5% anual en las últimas cinco décadas.

La estabilidad interna y la continuidad de políticas económicas han reforzado la confianza de inversionistas y permitido al país hablar con voz más fuerte en foros internacionales. En los últimos dos años, la relación con Washington se ha intensificado: la República Dominicana recibió a dos secretarios de Estado, colaboró en operaciones antidrogas en el Caribe y trabaja junto al Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense en la exploración de minerales estratégicos.

El presidente Luis Abinader, ha impulsado esta agenda de cooperación que incluye turismo, manufactura, inteligencia artificial y hasta un ambicioso plan para insertarse en la cadena de suministro de semiconductores.

El país será sede de la próxima Cumbre de las Américas en diciembre de 2026, además de proyectos de lujo en turismo y un centro regional de excelencia en inteligencia artificial junto a NVIDIA.

Según el artículo, la próxima década será decisiva para el hemisferio, y la República Dominicana enfrenta una oportunidad única para elevar su peso económico y geopolítico, consolidándose como un socio estratégico de Estados Unidos en la región.