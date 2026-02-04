Deseas aprender sobre construcción en estructuras metálicas, este seminario es para ti

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de la Construcción en Estructuras Metálicas (IDCEM) anunció la celebración del II Seminario Internacional de Construcción en Estructuras de Acero, un encuentro técnico de alto nivel que se realizará el miércoles 11 de febrero de 2026, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., en el Hotel Catalonia Santo Domingo.

Este seminario reunirá a expositores internacionales y expertos locales, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas del sector de la construcción con acero en la República Dominicana y propiciar un intercambio de conocimientos a nivel regional, alineado con las mejores prácticas y estándares actuales de la industria.

Entre los conferencistas internacionales invitados se encuentran:

José Núñez Maluenga (Venezuela), con la ponencia “Construir bien desde el inicio: uso de criterios técnicos y calidad para una ejecución eficiente y confiable”.

Miguel Antonio Peralta Hernández (Colombia), quien abordará el tema “Diseño y construcción en sección compuesta concreto/acero”.

Asimismo, el arquitecto Francisco Javier Durán, fundador del IDCEM y Expo Acero, participará como expositor con la conferencia “Ingeniería de detalle y constructibilidad: decisiones clave que ahorran tiempo y dinero en los proyectos de acero”.

Durán destacó que, a través de este tipo de espacios formativos, el IDCEM busca impulsar la actualización continua de los profesionales del sector, entendiendo que la correcta aplicación de procesos técnicos, normativas y criterios de calidad es fundamental para el ejercicio responsable y eficiente de la ingeniería y la construcción moderna.

“El sector de la construcción con acero evoluciona constantemente. Mantenerse actualizado y capacitado ya no es una opción, sino una necesidad para garantizar proyectos más seguros, eficientes y competitivos”, señaló.

El II Seminario Internacional de Construcción en Estructuras de Acero contará con espacios de networking, diseñados para fomentar el diálogo entre ingenieros, arquitectos, constructores, estudiantes y actores clave de la industria.

El IDCEM mantiene alianzas estratégicas con instituciones homólogas de México y Colombia, fortaleciendo así el intercambio técnico y académico en la región, y posicionando a la República Dominicana como un punto de encuentro para la discusión especializada en construcción con acero.

Cabe destacar que la primera edición del seminario superó las expectativas de participación, con una capacidad prevista para 150 personas y la asistencia de alrededor de 170 profesionales del sector, lo que evidenció el alto interés y la necesidad de este tipo de iniciativas formativas.

Las boletas están disponibles a través de la plataforma Boletu, y el evento contempla tarifas especiales para estudiantes docentes, como parte del compromiso del instituto con la formación de los futuros profesionales.