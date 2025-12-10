México prohíbe uso vapeadores

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Ciudad de México. EFE.

La Cámara de Diputados de México aprobó ayer reformas constitucionales que prohíben totalmente el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos en el país, con penas de hasta 8 años de prisión por su venta. Con 324 votos a favor y 129 en contra, los legisladores -de mayoría oficialista- avalaron el dictamen derivado de iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El dictamen reforma la Ley General de Salud “en materia de prohibición de cigarrillos electrónicos, vapeadores y sistemas o dispositivos similares”, y establece penas de 1 a 8 años cárcel por venta.