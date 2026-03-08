A 11 meses del Jet Set, Melba Grullón y esposa de Eduardo Estrella lloran frente a fotos de sus hijos en la zona cero

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Este domingo se cumplen 11 meses de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, un hecho que cobró la vida de más de 200 personas y que conmocionó a todo el país.

En esta ocasión, Melba Grullón, quien perdió a su única hija Alexandra Grullón, y Arelis Cruz de Estrella, esposa del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, quien perdió a su hijo Eduardo Guarionex Estrella, asistieron a la eucaristía celebrada en memoria de las víctimas.

Como se ha venido realizando cada mes, la misa fue oficiada por el padre Rogelio Cruz en la denominada “zona cero”, frente a la antigua discoteca.

Melba Grullón y Aracelis Cruz depositan floresChaimy soriano

Se observó a ambas madres visiblemente afectadas mientras se abrazan y se arrodillan frente a las fotografías de sus hijos colocadas en la fachada del establecimiento y c

Exigen justicia

Durante la homilía, el sacerdote también se refirió al proceso judicial relacionado con el caso y pidió que se garantice justicia.

Melba Grullón, Aracelis Cruz y familiares de víctimas del Jet SetChaimy Soriano

“No es posible que cuando hay audiencia el Palacio de Justicia sea cerrado y prácticamente privatizado; eso es un signo de querer negar justicia y frente a eso no nos vamos a quedar callados”, expresó.

Asimismo, aseguró que continuarán alzando la voz hasta que el caso tenga consecuencias.

Melba GrullónChaimy Soriano.

“No nos vamos a dar por vencidos mientras haya ciudadanos dispuestos”, afirmó.

El religioso también clamó para que la justicia sea aplicada con equidad para todos.

Proceso judicial

Cabe recordar que el inicio del juicio preliminar contra los hermanos Espaillat fue aplazado para el 16 de marzo, luego de que se informara sobre una presunta falta atribuida al juez del caso, quien no habría notificado la acusación del Ministerio Público a todas las partes involucradas.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la discoteca Jet Set -considerada durante décadas un símbolo del entretenimiento nocturno en Santo Domingo-habría operado durante años bajo una “sistemática y grave negligencia” en el mantenimiento y adecuación estructural de sus instalaciones.