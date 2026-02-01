Muere Demond Wilson, estrella de 'Sanford and Son' y pastor, a los 79 años"

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Demond Wilson, quien saltó a la fama en la década de 1970 interpretando a Lamont en "Sanford and Son" y posteriormente se convirtió en pastor, falleció. Tenía 79 años.

Mark Goldman, publicista de Wilson, confirmó a The Associated Press que murió el viernes debido a complicaciones derivadas del cáncer.

Padre devoto, actor, autor y ministro, Demond vivió una vida arraigada en la fe, el servicio y la compasión. A través de su trabajo en la pantalla, su escritura y su ministerio, buscó inspirar a otros y dejar un impacto significativo en las comunidades a las que sirvió, declaró Goldman en un comunicado enviado por correo electrónico.

Wilson era más conocido como el hijo del cómicamente cascarrabias personaje de Fred Sanford, interpretado por Redd Foxx, en una comedia que fue una de las primeras en contar con un elenco mayoritariamente negro cuando comenzó a transmitirse en 1972.

El reflexivo Lamont tuvo que soportar las maquinaciones, la intolerancia y los insultos de su padre, dueño de un depósito de chatarra, el más famoso y repetido: "¡Eres un gran tonto!".