Papa León XIV insiste en necesidad de la paz

El papa León XIV insistió el jueves en que la paz no solo es posible, sino necesaria, mientras criticaba la “irracionalidad” de la disuasión nuclear y el uso de la fe como un arma en el discurso político moderno.

León hizo estos comentarios en su primer mensaje de paz, una exhortación anual que el Vaticano prepara antes de cada día de Año Nuevo, cuando la Iglesia Católica celebra su jornada mundial por la paz.

En el breve texto, que se dio a conocer en una emotiva conferencia de prensa, León recordó sus primeras palabras como papa, pronunciadas el 8 de mayo en la logia de la Basílica de San Pedro: “La paz sea con ustedes”.

En el mensaje, el pontífice instó a los fieles a no rendirse ante la idea de que el miedo y la oscuridad son normales, sino a ver la paz como algo posible y realista. “Cuando tratamos la paz como un ideal lejano, terminamos por no considerar escandaloso que se le niegue, e incluso que se haga la guerra para alcanzarla”, señaló.

Criticó cómo los intereses económicos y financieros privados impulsan a los países hacia avances militares tecnológicos, impulsados también por la inteligencia artificial, que alimentaban la “irracionalidad” de la disuasión militar.

Hizo un llamado a los creyentes de todas las religiones a cuidarse contra la tentación de convertir en armas las palabras y la religión para cometer actos violentos en su nombre.

“Lamentablemente, forma cada vez más parte del panorama contemporáneo arrastrar las palabras de la fe al combate político, bendecir el nacionalismo y justificar religiosamente la violencia y la lucha armada”, escribió.

Además de los ocho idiomas habituales de los textos del Vaticano, el mensaje también fue traducido al ruso y al ucraniano.