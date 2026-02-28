¿Qué está pasando con los puertos en las entradas del Canal de Panamá?

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Panamá ocupó los dos puertos en las entradas del canal interoceánico luego de que quedara firme el fallo de la Corte Suprema de Justicia que había declarado inconstitucional la concesión al conglomerado hongkonés CK Hutchison.

El gobierno del presidente José Raúl Mulino emitió un decreto ordenando la ocupación temporal por “motivo de interés social urgente” y aprobó que las empresas APM Terminals, subsidiaria del grupo danés Maerks, y TIL Panamá, subsidiaria de la belga Mediterranean Shipping Company (MSC), administraran temporalmente las terminales de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), respectivamente, mientras se realiza una nueva licitación.

Panama Ports Company (PPC), la filial de Hutchison, rechazó la ocupación calificándola de ilegal y anunció que recurrirá a un arbitraje internacional para reclamar por eventuales daños o compensaciones derivadas de la terminación del contrato, sin definir montos. También amenazó con demandar a APM Terminals si opera la concesión, aunque el grupo danés respondió que no es parte del proceso legal.

La saga en torno a los dos puertos panameños forma parte de una rivalidad más amplia entre Washington y Beijing de la que el país centroamericano quedó en medio después de que el presidente estadounidense Donald Trump alegara, incluso mucho antes de asumir su segundo mandato, que China estaba controlando el Canal de Panamá. En marzo pasado y en medio de las presiones de Trump, CK Hutchison anunció la venta de ambos puertos como parte de una transacción más amplia a un consorcio que incluye a la firma de inversión estadounidense BlackRock, pero eso provocó una rápida intervención del gobierno chino, que paralizó el acuerdo.

Lo que hay que saber sobre lo que está pasando:

¿Por qué importan estos puertos?

Aunque Panamá tiene apenas algo más de cuatro millones de habitantes y no es un gran exportador o importador, su sistema portuario es un centro de transbordo global, lo que significa que los contenedores no tienen como destino final Panamá sino que llegan en barcos de gran tamaño desde Asia, Europa o la costa oeste de América, se descarga temporalmente y luego se redistribuye a diversas rutas.

A lo largo del canal interoceánico operan cinco puertos considerados de talla mundial, tres en el Atlántico y dos en el Pacífico, entre ellos los dos que operaban PPC.

En 2025 esas terminales, más un sexto puerto situado fuera del canal, movilizaron cerca de 9,9 millones de TEUs, esto en unidades de contenedores fueron 5,5 millones, una cifra que equivale aproximadamente a un poco menos del 10 y 12% de lo que mueve el puerto de Rotterdam en Países Bajos —el más grande de Europa—, pero que representa entre 4% y 5% de la carga mundial, según explicó Ángel Sánchez, presidente del Consejo Empresarial Logístico en Panamá.

Balboa y Cristóbal manejaron juntos casi 3,9 millones de TEUs, alrededor del 39% del total nacional y en movimiento de contenedores fueron 2,1 millones.

¿Qué efectos tiene todo esto en el Canal de Panamá?

Pese a que son los puertos terminales del canal, Cristóbal y Balboa no son manejados por el ente autónomo que opera la ruta interoceánica, conocida como Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Una vez el fallo adverso al contrato de concesión de PPC quedó ejecutado, la ACP comunicó que las operaciones de la vía continúan de forma normal y segura y que se mantenía en comunicaciones con las entidades del gobierno central para las operaciones de los buques que arriban a dichas terminales portuarias, ya que los pilotos del canal son los que anclan los buques en los puertos por encontrarse en aguas de la vía marítima comercial.

La ACP está en proceso de licitar dos nuevos puertos en las mismas áreas que estarían bajo su administración.

¿Qué hizo el gobierno tras el fallo?

Decretó la ocupación de ambos recientos portuarios, aunque el Mulino aclaró que no se trata de una expropiación, sino una medida urgente para garantizar la operación de dichas terminales estratégicas, sin afectar a los más de 7.000 trabajadores.

Encargó la operación eventual —durante 18 meses— a APM Terminals y TIL Panamá, a las que el Estado pagará 26 y 15 millones de dólares, respectivamente, durante ese periodo. El gobierno ha reiterado que Maerks y MSC son las dos mayores operadoras navieras y portuarias del mundo.

El jueves, el presidente Mulino aseguró que ambos puertos “avanzan rápidamente en la normalización”.