Ex NBA Lamar Odom rompe el silencio y revela su lucha contra las drogas

Publicado por INFOBAE Creado: Actualizado:

Lamar Odom, ex jugador de la NBA y figura clave en los títulos de los Lakers en 2009 y 2010 junto a Pau Gasol y Kobe Bryant, reconoció abiertamente que su frecuente consumo de cocaína durante los veranos impidió que alcanzara el máximo reconocimiento en el baloncesto estadounidense.

A sus 46 años, Odom atribuyó ante todo su exclusión del Salón de la Fama al abuso de drogas que marcó su vida desde la adolescencia y que, según sus propias palabras, destruyó su legado deportivo. Estas revelaciones fueron realizadas en una entrevista transmitida en el podcast que conducen Vince Carter y Tracy McGrady.

En el testimonio más crudo de su carrera, Odom declaró: “Me encantaban las drogas, estás hablando con un adicto de verdad. En verano tomaba drogas, no lo voy a esconder, tuve grandes veranos de cocaína, debería estar donde están todos en el Salón de la Fama por puro talento”. El campeón de la NBA también rememoró cómo sus posibilidades de ingresar en el selecto grupo de los mejores se desvanecieron ante sus propios excesos. Subrayó que personas de su entorno lo consideraban desde los 13 años un futuro miembro del Hall of Fame, una expectativa que nunca llegó a materializarse debido a sus propias decisiones.

Durante la charla en el espacio dirigido por Carter y McGrady, Odom profundizó en el modo en que sus adicciones impactaron su carrera y su imagen como deportista: “Vamos a ser sinceros, estaba grabando un reality show en temporada, eso significa que jugaba partidos y todavía gané un Sexto Hombre del Año grabando un reality show. Sabía que tenía las agallas y la fuerza para hacerlo. Pero en cuanto a grandeza y legado en general, manché eso abusando de las drogas, 100%”, expresó sin reservas.

La trayectoria de Odom por la NBA incluyó equipos como Clippers, Heat, Lakers, Mavericks y Baskonia, pero fue su experiencia personal la que derivó en el consumo precoz de sustancias. Explicó que su primer contacto fue con la marihuana durante la adolescencia y que su vulnerabilidad se vio acentuada por antecedentes familiares y tragedias personales. “Marihuana. Mucha gente no tiene la adicción hereditaria. Mi padre era un adicto a la heroína, la marihuana no te coloca tanto como ‘déjame probar algo de cocaína’. Empecé a fumar a los 14 o 15 años. También es un trauma, vas a explotar después de perder a tu madre, mi madre era mi mejor amiga, recuerdo a los 10 años decir a mi madre que iba a ir a la NBA y comprarle una gran casa, y entonces a los 12 ya no estaba ahí”, detalló el ex baloncestista.

En 2011, Odom obtuvo el galardón de Sexto Hombre del Año, un premio que, según sus palabras, logró mientras simultaneaba su carrera profesional y la grabación de un reality show televisivo. Este hecho, relató, ejemplifica la complejidad de su vida extradeportiva en pleno auge profesional. Hoy, Odom se muestra dispuesto a confrontar su historia y las consecuencias de sus decisiones. La sinceridad de su testimonio –“manché eso abusando de las drogas, 100 %”– expone las dificultades que enfrenta el reconocimiento deportivo cuando la lucha personal afecta el rendimiento y la imagen pública de un atleta.

AL BORDE DE LA MUERTE

Su vida terminaría de desbocarse en 2015, aunque el principio del fin había sucedido en 2004, cuando el atleta admitió haber probado la cocaína por primera vez en unas vacaciones en Florida. Lamar fue encontrado inconsciente en el prostíbulo Love Ranch de Nevada, a 112 kilómetros de Las Vegas. Estuvo dos días consumiendo cocaína, opiáceos y pastillas de viagra hasta que una llamada alertó al 911 y la Policía, junto al personal médico, lo encontró al borde de la muerte, con fluidos saliendo de su boca.

“Recuerdo que estaba acostado en la cama, con dos mujeres y después me quedé dormido. Eso es todo. Cuando desperté, cuatro días después, estaba tratando de expulsar tubos de mi boca”, reveló hace un tiempo. Fue hospitalizado de urgencia y con pronóstico reservado. Su cuadro que incluyó 12 derrames cerebrales y seis ataques cardíacos en los primeros tres días, con al menos tres órganos seriamente comprometidos (corazón, riñones y pulmones). “Los médicos que me ven dicen que soy un milagro andante”, admitió Odom.