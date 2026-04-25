El petróleo de Texas cerró este viernes a 94.4 dólares el barril

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Nueva York.- EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajó ayer, viernes, un 1.51 %, hasta los 94.4 dólares el barril, a la espera de una nueva ronda de negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

Al término de la jornada, los contratos de futuro del WTI para el mes de junio, el de referencia en EE.UU., restaban 1.45 dólares con respecto al cierre anterior. En el cómputo semanal, el crudo de Texas ha subido un 10 % ante las guerra en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Trump anunció el martes un alto el fuego indefinido en la guerra hasta que el Gobierno iraní presente una propuesta de acuerdo para poner fin al conflicto. Los contactos entre Teherán y Washington permanecen encallados ante la negativa iraní de sentarse a negociar mientras Estados Unidos mantenga el bloqueo naval a sus puertos y buques.

Por su parte, Israel y el Líbano acordaron extender tres semanas más el alto el fuego, según anunció el jueves Trump tras mantener una reunión con representantes de ambos países en la Casa Blanca.

Los operadores también siguen de cerca la situación en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde pasaba el 20 % del crudo mundial, en medio del bloqueo total a las costas iraníes ordenado por Trump.

Oro y bitcóin.-

Al cierre de la bolsa, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba al 4.306 %, el oro cedió a 4,722 dólares la onza y el euro se cambiaba a 1.1719 dólares. El bitcóin se muestra estable, con una leve caída del 0.09 %, en 77,839.2 dólares.