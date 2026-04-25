Alcalde Villa Vásquez hacer llamado urgente al Presidente para que acuda en auxilio de municipio

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

Las lluvias que en las últimas horas han estado cayendo en toda la línea noroeste, específicamente en este municipio, han causado inundaciones y aluviones de lodos en toda la zona céntrica de la ciudad, lo que mantiene a sus residentes bajo un estado de incertidumbre, desasosiego y espanto colectivo.

Así se refirió el alcalde Jenrry Castro, quien le hizo un llamado urgente al Presidente Luis Abinader y a funcionarios del nivel central del gobierno, para que a partir de hoy acudan en auxilio de los habitantes de aquí.

“Como alcalde del municipio de Villa Vásquez, me dirijo con profundo sentido de responsabilidad y preocupación ante la situación que hoy enfrenta nuestra comunidad. Las intensas lluvias registradas en las últimas horas, han provocado una grave inundación, afectando decenas de hogares y sectores completos, dejando en evidencia —una vez más— la alta vulnerabilidad estructural de nuestro municipio”, dijo Castro.

Precisó que esta realidad no es nueva, ya que apenas hace una semana otro evento de lluvias impactó con fuerza todo el territorio de Villa Vásquez, destruyendo importantes tramos de caminos interparcelarios, afectando la producción agrícola y el acceso de varias comunidades rurales.

Sin embargo, el edil manifestó, que en estos momentos la situación es aún más crítica que hace unos días, en donde y debido a las lluvias el panorama es más que preocupante para los residentes de este municipio, en donde según dijo a este medio, que, como consecuencia de las lluvias, un gran porcentaje de sus calles se encuentran severamente deterioradas, muchas intransitables y las aceras y contenes en mal estado lo que agravan el drenaje pluvial.

En ese sentido, expresó, que todas las infraestructuras deportivas se encuentran seriamente afectadas, incluyendo el estadio de béisbol, así como el mercado municipal abandonado al paso del tiempo, sin las condiciones dignas para comerciantes y ciudadanos.

“Ante este escenario, es importante ser claros: el Ayuntamiento no cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a una situación de esta magnitud. Hemos hecho esfuerzos significativos con los medios disponibles, pero la realidad supera nuestras capacidades operativas y financieras. Por ello, hacemos un llamado firme, respetuoso y urgente al Gobierno Central, para que acuda en auxilio de Villa Vásquez con una intervención integral a gran escala”, indicó Jenrry Castro.

Sectores afectados

Entre los sectores que han resultado afectados por las lluvias y los aluviones de lodos figuran, Barrio Hipólito, la Capilla, La Gallera, La Colonia, La Trinchera, El Barrio Suizo, en donde decenas de viviendas resultaron inundadas.

El ejecutivo municipal puso como ejemplo el sector La Gallera, en donde el agua subió en algunas de sus calles por encima de un metro de altura, lo que según dijo ha dificultado el trabajo tanto de la alcaldía como de los organismos de socorros, en donde según explicó, más del 35 por ciento de las calles del municipio se encuentran bajo el lodo.

Soluciones definitivas planteadas por el alcalde

Construcción de un adecuado drenaje pluvial, reconstrucción de calles, aceras y contenes, rehabilitación de caminos interparcelarios, recuperación de infraestructura deportiva y comercial, como el estadio y el mercado municipal, entre otros.

“Nuestro municipio no puede seguir enfrentando cada temporada de lluvias con la misma incertidumbre y desamparo. Villa Vásquez necesita y merece una respuesta estructurada, planificada y sostenida en el tiempo”, dijo el alcalde Jenrry Castro.