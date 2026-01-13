¿Quién es Rafael Espinal, dominicano designado por alcalde NY como comisionado?

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

Rafael L. Espinal Jr., es un estadounidense de padres dominicanos, que fue designado este pasado lunes como nuevo Comisionado de la Oficina de Medios y Entretenimiento de la Alcaldía de Nueva York.

El anuncio fue hecho por el alcalde Zohran Mamdani, quien juró al cargo el pasado 1 de enero; Mamdani realizó la presentación en un estudio de grabación en Brooklyn, lugar de residencia de Espinal, desde allí, destaco la importancia de los artistas en la historia de la ciudad.

Además, reconoció que el alto costo de vida está obligando a muchos artistas a mudarse, situación que calificó como una “pérdida que la ciudad no puede permitirse”.

Mamdani expresó su deseo de que su Gobierno marque el comienzo “de una era dorada de la expresión neoyorquina, que todos podamos disfrutar y permitirnos, ya sea viéndola o creándola”.

Espinal, de 41 años, fue asambleísta estatal entre 2011 y 2013, y concejal de la ciudad entre 2014 y 2020; de donde renunció para dirigir el Sindicato de Trabajadores Autónomos.

“El arte es parte esencial de Nueva York. No se puede contar su historia sin los artistas que la han construido”, expresó Mamdani.

La Oficina de Medios y Entretenimiento apoya la economía creativa mediante divisiones de cine, medios, prensa y programas especiales, también se encarga de permisos, licencias, desarrollo laboral, incentivos a proyectos y supervisión de medios públicos.