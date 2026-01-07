Rusia ofreció a EU no apoyar a Maduro

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Funcionarios rusos indicaron en 2019 que el Kremlin estaría dispuesto a retirar su apoyo a Nicolás Maduro en Venezuela a cambio de tener libertad de acción en Ucrania, según Fiona Hill, asesora del presidente estadounidense Donald Trump en ese momento.

Los rusos plantearon repetidamente la idea de un "intercambio entre Venezuela y Ucrania", afirmó Hill durante una audiencia en el Congreso en 2019.

Sus comentarios resurgieron esta semana y se compartieron en redes sociales después de la operación militar de Estados Unidos para capturar al mandatario venezolano.

Hill dijo que Rusia impulsó la idea a través de artículos en medios rusos que hacían referencia a la doctrina Monroe, un principio del siglo XIX en el que EU se oponía a intromisión europea en el hemisferio occidental y, a cambio, acordaba no intervenir en asuntos europeos.