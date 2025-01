El nuevo mandato de Nicolás Maduro y su impacto en la política exterior brasileña

Por Renata de Melo Rosa

La crisis entre Brasil y Venezuela no es reciente. Proviene de la visita, en 2015, de una comisión de parlamentarios brasileños a líderes de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro. La divergencia ideológica interna de la política de poder en Brasil, a veces entre el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) y el Partido de los Trabajadores (PT) y, más tarde, entre el bolsonarismo y el campo político considerado progresista, terminó eligiendo a Venezuela como una especie de “ejemplo” de lo que sería Brasil si los partidos de izquierda tomaran el poder. Venezuela también terminó sirviendo como campo de batalla en las disputas políticas internas de Brasil. El apoyo a los líderes de la oposición a Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Brasil se ha convertido en una especie de identidad para la derecha brasileña.

Tras la llegada al poder de Bolsonaro, no solo se reconoció a Juan Guaidó como presidente electo de Venezuela, sino que todos los diplomáticos venezolanos fueron expulsados, la Embajada de Venezuela en Brasilia fue invadida y Brasil reconoció formalmente a una ciudadana venezolana que no fue indicada por el gobierno venezolano, lo que es manifiestamente ilegal y ataca varios artículos de las Convenciones de Viena (1961 y 1963).

LEA: Cinco momentos clave del discurso de Nicolás Maduro durante su juramentación

Cuando Lula llegó al poder en 2023, había una expectativa de que las relaciones bilaterales volvieran al nivel Lula-Chávez, lo que no ocurrió, no sólo porque la situación era diferente, sino también porque la diplomacia brasileña observó el desgaste político de Maduro, que no cumplió con los llamados razonables, como la entrega de las actas de las elecciones de 2024. Este desgaste terminó provocando el veto de Brasil a Venezuela en los BRICS y el no reconocimiento por parte del gobierno venezolano de la guardia brasileña sobre la Embajada argentina en Caracas. Es muy preocupante observar el deterioro de las relaciones bilaterales entre Brasil y Venezuela, que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, es miembro fundador de la OPEP, podría ayudar a bajar el costo de la gasolina para todos los brasileños y ayudar al sistema eléctrico. Sólo los ciudadanos de Roraima han podido disfrutar históricamente de todos los beneficios de la asociación estratégica Brasil-Venezuela.

¿Qué esperar de la relación bilateral Brasil-Venezuela en 2025?

La actual gestión de política exterior del gobierno de Lula decidió ser garante de las últimas elecciones venezolanas, por razones que aún no han sido identificadas. Ya sea para intentar rescatar un posible liderazgo regional o para servir como punto de regulación entre Venezuela y la Casa Blanca, esta última empeñada en acabar con el régimen chavista desde el principio, mediante prácticas altamente cuestionables desde el punto de vista diplomático, como el secuestro de un jefe de Estado, la confiscación de activos y recursos venezolanos (incluso en terceros países) y la entrega de reservas venezolanas depositadas en territorio estadounidense a líderes no electos y presidentes autoproclamados.

Sin entrar en las razones políticas y/o estratégicas que llevaron a Brasil a adoptar esa posición de garante de las elecciones venezolanas, lo cierto es que no funcionó. Brasil ha sido desacreditado por la Casa Blanca y ha sufrido un gran desacuerdo con el gobierno de Maduro. Esto se debe a que Brasil no presentó, con la objetividad que el tema requiere, su posición en este proceso. No presentó ningún resultado objetivo y sus propuestas ni siquiera fueron escuchadas por el gobierno venezolano. Además, vetó el ingreso de Venezuela al bloque BRICS. Una posición vacilante a este nivel realmente no ayuda al proceso político, ni bilateral ni multilateral.

Brasil enfrenta dificultades para articular una estrategia clara en relación a Venezuela, lo que genera dudas tanto a nivel interno como en la comunidad internacional. Pese a los intentos de reaccionar al posicionamiento estadounidense contra el régimen venezolano, el país no ha presentado un plan político ni metodológico comprensible. Como política pública, la política exterior brasileña necesita comunicar su estrategia en temas como la economía, la migración, la protección de los nacionales y la cooperación fronteriza. El veto al ingreso de Venezuela al BRICS sugiere una falta de cooperación, mientras otros mensajes indican una intención de tender puentes. Un plan estratégico detallado y transparente para las relaciones entre Brasil y Venezuela es lo que todos esperamos.

El futuro del diálogo entre Brasil y Venezuela

La ciencia política nos informa que es posible construir un mínimo de objetividad y pragmatismo en las relaciones internacionales. Lo que la población brasileña necesita entender es: ¿es Venezuela importante para Brasil? Si es así, necesitamos detalles de esta importancia en todos los aspectos. Una vez reconocida su importancia estratégica para Brasil, es importante comunicar a la sociedad brasileña que, a pesar de algunos puntos de divergencia, la relación bilateral debe continuar bajo pena de perjuicio para miles de ciudadanos brasileños y venezolanos.

Nuestra política exterior debe ser sólida y comprometida con el desarrollo nacional, basada en una concepción que ponga en primer plano a los agentes que han sido históricamente marginados y erróneamente percibidos como no productores de riqueza, como las mujeres, los negros, los indígenas y todas las minorías sociales. Si en ocasiones la agenda se agota en sectores tradicionales, como el industrial o el comercial, puede ampliarse a otros campos. A ningún gobernante brasileño se le da la prerrogativa de gobernar de acuerdo con sus valores. No fue elegido para eso. Emitimos nuestro voto por quien creemos que mejor representa los intereses de la nación, en su diversidad, complejidad y en términos de justicia social.

Permitir que los juicios de valor afecten las relaciones bilaterales nunca es una buena estrategia, sobre todo porque si adoptamos la postura de juzgar a nuestros vecinos, ellos también se sentirán con derecho a juzgarnos a nosotros, y nuestros defectos son grandes. Así pues, la mejor manera de construir el equilibrio en las relaciones internacionales es evitar interferir en los problemas internos, porque la posibilidad de fracaso es enorme y realmente no tiene sentido ninguna acción intervencionista, venga de donde venga. Los intereses respetuosos y estratégicos, tratados con la madurez y profesionalidad que el tema merece, es lo único que enriquece a todos.

Doctora en Antropología de América Latina y el Caribe por la Universidad de Brasilia (UnB). Directora del Instituto María Quiteria – Río de Janeiro.