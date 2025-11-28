19 % niños AL vive en hogar donde madre es violentada

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En América Latina y el Caribe el 19 % de los niños (35 millones) vive en hogares donde sus madres sufren violencia de pareja, mientras que a nivel mundial uno de cada cuatro niños —610 millones— está expuesto a estas agresiones.

“Hoy en día, millones de mujeres, niños y niñas viven en hogares donde la violencia forma parte de la vida cotidiana”, afirmó la directora ejecutiva de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Catherine Russell, quien lamentó que esto produce un gran impacto porque altera su salud, bienestar emocional, aprendizaje y percepción de seguridad.

A eso se suma que la niñez expuesta a este tipo de agresiones tiene mayores probabilidades de también ser víctima de disciplina violenta o abuso físico y psicológico. Además, el riesgo de que la violencia se perpetúe hacia la adultez —como víctimas o agresores— se incrementa significativamente.

La situación es tan grave que, según las últimas estimaciones mundiales sobre la violencia contra las mujeres, publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada 10 adolescentes y mujeres (de 15 años o más) ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses.

En el caso de la República Dominicana, Unicef recordó que 89 mujeres fueron víctimas de feminicidio/feminicidio en 2024, una tasa de 1.5 por cada 100,000 mujeres; el 31.5 % de las mujeres dominicanas entre 20 y 24 años se casaron o unieron antes de los 18 años, y 9.4 % antes de los 15 (2019); y la violencia física y/o sexual por parte de la pareja íntima contra mujeres de 15 a 49 años registró una prevalencia de 28.5 % a lo largo de la vida y 22.8 % en los últimos 12 meses (OMS, año 2025).