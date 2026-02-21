Abaten a “Yamal” y “Julio 30-30”, señalados por la muerte de Dominique Natalia Gómez, amiga de Masha

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional informó que un sargento de la institución resultó herido la madrugada de hoy en Azua durante una intervención legal en la cual cayeron abatidos dos reconocidos delincuentes que eran buscados por la muerte de la joven Dominique Natalia Gómez Cabrera, de 22 años, ocurrida el pasado 16 de febrero en el sector La Esperilla, Distrito Nacional.

Los fallecidos son Yamal Anthony Núñez Vargas (a) “Yamal”, de 20 años, y otro individuo solo identificado como “Julio 30-30” y/o “Julio Voltio”, quienes enfrentaron a tiros a una patrulla de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) en la playa Los Negros, provincia Azua, cuando intentaban salir del país.

En tanto que en la acción legal resultó herido el sargento Joel Enmanuel Reynoso Diógenes, de 30 años, adscrito a Operaciones de Robo, quien presenta herida de arma de fuego en el antebrazo izquierdo. El suboficial recibe atenciones médicas y se encuentra estable. La mañana de hoy, el director general policial, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, se trasladó al Hospital General Docente de la Policía Nacional, para visitar al agente herido.

Sargento herido

Historial de los delincuentes

Los hoy occisos eran buscados mediante las órdenes de arresto Nos. 2026-AJ0013089, 2026-AJ0009087 y 0075-febrero-2026, señalados como presuntos autores del ataque a tiros en el que perdió la vida la joven Gómez Cabrera, quien falleció a causa de múltiples heridas de arma de fuego.

Asimismo, estaban vinculados a otros hechos violentos ocurridos en los sectores San Carlos y Villa Francisca, donde varias personas resultaron heridas por arma de fuego en fechas anteriores.

Evidencia ocupada

Al momento del enfrentamiento, a los individuos les fueron ocupados dos revólveres calibre .38, ambos niquelados, con mangos de madera color marrón, sin marcas ni numeraciones legibles. Las armas se encuentran bajo custodia de la División de Investigaciones de Azua para los fines correspondientes.

La institución del orden reiteró que continuará enfrentando el crimen y garantizando la seguridad ciudadana.