Accidentes de tránsito siguen llevando luto a las familias: Los más recientes

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Los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales causas de muerte en República Dominicana, dejando un saldo trágico de víctimas y dolor en las familias.

Este fin de semana se registraron varios siniestros en diferentes provincias del país, que han reavivado el debate sobre la seguridad vial y la necesidad de medidas más estrictas.

En Santo Domingo Oeste, dos mujeres fallecieron en la madrugada del domingo cuando el vehículo en que viajaban perdió el control en la Prolongación 27 de Febrero, sector Las Caobas. El automóvil quedó completamente destruido, reflejando la magnitud del impacto.

Horas más tarde, en Higüey, otro accidente dejó cuatro muertos adicionales, sumando seis víctimas en menos de 24 horas. La tragedia se extendió también a La Romana y Hato Mayor, donde un accidente múltiple en la Autovía del Este involucró un autobús y provocó la muerte de cinco personas, entre ellas dos turistas canadienses, además de 25 heridos.

Estadísticas nacionales

• En lo que va de 2026, el país ha registrado 245 muertes por accidentes de tránsito y cerca de 500 lesionados, según datos del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI).

• El 76.9 % de los lesionados son hombres, mientras que el 17.3 % son mujeres.

• Las provincias más afectadas son Santo Domingo (38 muertes), Distrito Nacional (20) y La Altagracia (20).

• El grupo más vulnerable son los jóvenes de 20 a 29 años, quienes concentran la mayor tasa de lesionados.