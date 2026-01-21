Adiós a Manuel Rivas: El PLD y líderes políticos se unen en su homenaje

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, junto al secretario general de esa organización, Johnny Pujols, encabezaron la guardia de honor durante el velatorio de Manuel Rivas, reconocido dirigente peledeísta, fallecido la tarde del pasado lunes.

Los restos de Rivas son expuestos desde el mediodía del martes en una de las capillas de la Funeraria Jardín Memorial, ubicada en la avenida 27 de Febrero. Su sepultura estaba prevista para el mediodía de este miércoles en el cementerio Jardín Memorial de la avenida Jacobo Majluta.

Durante las honras fúnebres, miembros del Comité Político, del Comité Central y de la dirección del PLD en el municipio Santo Domingo Oeste rindieron homenaje al dirigente fallecido, realizando guardias de honor ante su féretro.

Velatorio de Manuel Rivas.

A ambos lados del ataúd se exhiben la bandera nacional y la del Partido de la Liberación Dominicana, acompañadas de numerosos arreglos florales enviados por familiares, amigos, relacionados e instituciones del municipio Santo Domingo Oeste.

Al velatorio asistieron también dirigentes de otras organizaciones políticas, quienes destacaron las obras de bien realizadas por Manuel Rivas y sus aportes al desarrollo y fortalecimiento del municipio Santo Domingo Oeste.

Los asistentes acudieron a la capilla para expresar sus condolencias a los hijos, la viuda del dirigente fallecido y a los miembros del PLD presentes.

Asimismo, diversas personalidades de los ámbitos político, académico y empresarial han expresado su pesar y solidaridad con los familiares de Manuel Rivas a través de medios digitales y redes sociales.