Muere Manuel Rivas, exdirector de la OMSA

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El exdirector de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Manuel Rivas, murió este lunes.

La información la confirmó al periódico Hoy el vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Héctor Olivo.

El extitular de la OMSA tenía un tiempo luchando contra el cáncer.

Rivas había sido condenado en el año 2024 por el asesinato del abogado Yuniol Ramírez. En el caso también señalaron a Argenis Contraras, su asistente personal, y al empleado de la institución que él dirigía, José Antonio Mercado Blanco (El Grande), quien guarda prisión.

Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia decidió descargar de toda responsabilidad penal al exdirector de la OMSA por la muerte del togado.

En ese sentido el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, emitió la sentencia núm. 249-04-2022-SSEN-00158 mediante la cual absolvió a Rivas tras comprobar la inexistencia de los supuestos hechos de corrupción que le imputaban y determinar que los hechos presentados no constituían ilícitos penales.

Más detalles en breve...