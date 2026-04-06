ADP presentará el 13 de abril conclusiones de su Congreso Pedagógico

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El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, informó que las conclusiones del Primer Congreso Pedagógico “La educación dominicana pensada desde el magisterio” serán dadas a conocer el próximo 13 de abril durante una plenaria, con la participación de más de 500 delegados de todo el país, en el marco del 56 aniversario del gremio.

Hidalgo reveló que la ponencia principal de esa plenaria abordará el tema de la neurociencia y el aprendizaje en el aula, a cargo del destacado médico dominicano José Joaquín Puello Herrera.

Asimismo, anunció que el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, participará en la actividad, en la que también se desarrollará un panel sobre los cinco pilares de la educación pública.

“El magisterio habló claro y alto en las jornadas de los grupos pedagógicos, donde los maestros debatieron en seis mesas temáticas los ejes del Congreso Pedagógico. Todo esto lo presentaremos a la nación en las conclusiones que tendrán lugar el próximo 13 de abril, fecha en que celebramos el 56 aniversario de la ADP”, declaró Hidalgo.

Explicó que un documento con las conclusiones de estos trabajos será entregado al presidente de la República, Luis Abinader.

Indicó que unos 500 delegados participarán en el acto de clausura del congreso.

El Primer Congreso Pedagógico “La educación dominicana pensada desde el magisterio” logró una alta participación de docentes en las mesas de discusión realizadas en municipios y zonas de las 32 provincias del país.

Se recuerda que, durante las primeras discusiones del congreso, el eje de tecnología e inteligencia artificial despertó gran interés entre los docentes. Asimismo, los temas de educación pública, carrera docente y el 4 % del PIB para educación generaron los debates más intensos del magisterio en esta primera jornada.