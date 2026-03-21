ADP realiza marcha en Cotuí; exige al Gobierno solución a la contaminación de la presa de Hatillo

Publicado por Ramón Antonio Salcedo Creado: Actualizado:

Cotuí, Sánchez Ramírez.– Cientos de profesores marcharon hoy en reclamo de la intervención del Gobierno, con medidas dirigidas a solucionar la contaminación ambiental que impacta negativamente la presa de Hatillo.

Los maestros recorrieron la zona céntrica y comercial, así como varios sectores barriales, lanzando consignas alusivas a sus demandas.

La jornada fue realizada de forma pacífica y busca que las autoridades y las empresas mineras que operan en Monseñor Nouel y en Sánchez Ramírez asuman el proceso de remediación ambiental de la mayor reserva de agua dulce con que cuenta la República Dominicana.

Además, los manifestantes exigieron transparencia en la inversión del 4 % destinado a mejorar la calidad del sistema educativo, mejoras en el desayuno escolar y mayor apoyo a la salud mental de estudiantes y profesores.

También solicitaron la construcción de un acueducto múltiple para solucionar el suministro del preciado líquido en Cotuí, La Mata, Fantino y Cevicos, entre otras reivindicaciones.

La marcha fue acompañada por un fuerte contingente policial, comandado por el coronel Larkin Moquete, con el objetivo de evitar desórdenes durante la protesta.

Las manifestaciones de los educadores se producen previo a la marcha regional que se realizará este domingo 22 de marzo, la cual iniciará en el parque Duarte de Cotuí y culminará en el embalse de Hatillo.

Al finalizar la marcha, el presidente de la ADP en Cotuí, profesor Andrés Abreu, agradeció a los educadores por el respaldo a esta jornada de protesta, que concluyó en completo orden pasado el mediodía.