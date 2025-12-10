El País
Agenda País, miércoles 10 de diciembre de 2025
9:00 a. m. Ofrenda floral por Día Internacional de los Derechos Humanos. PLD.
RP Partido Patria para Todos. Av. Bolívar 55.
RP Asociación Dominicana Hacendados y Agricultores Torre AIRD Av. Sarasota 20.
Conferencia internacional sobre Derechos Humanos y Reforma Penitenciaria. Universidad APEC.
9:30 a.m. Ofrenda floral Fundación Militares Constitucionalistas. Altar de la Patria.
5:00 P.M. Parada cívica de la Coordinadora Popular Nacional. Parque Independencia.
6:30 P.M. Fe y Alegría invita concierto 35 años educando con el corazón, Orquesta filarmónica Fe y Alegría. Conservatorio de Música.