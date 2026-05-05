Agenda País, martes 05 de mayo de 2026

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8:30 a. m. Mescyt conferencia. Hotel Intercontinental Real Santo Domingo, Salón Kennedy 1-2

Presidente Luis Abinader encabezará reunión de seguimiento a la Seguridad Ciudadana. Salón Club de Oficiales, Palacio de la PN.

9:30 a. m. Rueda de prensa federaciones y asociaciones de comerciantes. Restaurant Vizcaya.

Ministerio de la Presidencia y Urbe, recorrido proyecto Las Lilas en la margen oriental del Río Ozama.

10:00 a. m. Infotep, actividad, diálogo tripartito sobre ética ciudadana. Auditorio Edificio Corporativo ECI Infotep. Paseo de Los Aviadores #3, Ens. Miraflores

Presentación Premio Indocal a la Calidad. Hotel Intercontinental Real Santo Domingo. Salón Lincoln.

Diputado Ramón Raposo presenta iniciativa. Secretaria general, CD.

11:00 Rp Ylonka Nacidit Perdomo. CDP. Av. G. Washington.