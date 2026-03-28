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Agenda País, sábado 28 de marzo de 2026

5:00 p. m. Acto Fundación Abraham. Iglesia Rey de Reyes. C. Miguel Román 69, Bella Vista.

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9:00 a. m. Ofrenda Floral a Goyito. C/ Mercedes esq. José Reyes.

Rp CNTU. Plaza Movilidad Eléctrica. SDO.

10:00 a. m. Acto Supérate. Cancha Andrés Boca Chica.

PLD celebra Día Juntas de Vecinos. Casa Nac.

5:00 p. m. Acto Fundación Abraham. Iglesia Rey de Reyes. C. Miguel Román 69, Bella Vista.

8:00 p.m. Misa réquiem. Museo Catedral.

Domingo

10. 00 a.m. Jornada de solidaridad con Cuba. Parque Independencia.

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