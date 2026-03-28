Actividades
Agenda País, sábado 28 de marzo de 2026
5:00 p. m. Acto Fundación Abraham. Iglesia Rey de Reyes. C. Miguel Román 69, Bella Vista.
9:00 a. m. Ofrenda Floral a Goyito. C/ Mercedes esq. José Reyes.
Rp CNTU. Plaza Movilidad Eléctrica. SDO.
10:00 a. m. Acto Supérate. Cancha Andrés Boca Chica.
PLD celebra Día Juntas de Vecinos. Casa Nac.
5:00 p. m. Acto Fundación Abraham. Iglesia Rey de Reyes. C. Miguel Román 69, Bella Vista.
8:00 p.m. Misa réquiem. Museo Catedral.
Domingo
10. 00 a.m. Jornada de solidaridad con Cuba. Parque Independencia.