Amazon elige a Marino Zapete

Kindle confirmó la distribución mundial de sus obras y su inclusión en programas de alta visibilidad en mercados estratégicos

EMILIO GUZMÁN M.
EMILIO GUZMÁN M.

El periodista y escritor dominicano Marino Zapete fue seleccionado por la empresa de comercio electrónico Amazon para formar parte de un proyecto que reúne autores destacados dentro de su plataforma global, un reconocimiento que resalta su trayectoria intelectual y su impacto en el ámbito literario y comunicacional.

Una comunicación señala que a través de comunicaciones directas enviadas al autor, Amazon Kindle Direct Publishing (KDP) confirmó la disponibilidad mundial de sus obras bajo los títulos traducidos: “La volvieron loca”, “Espejo para corruptos” y “La crónica irreverente”.

Según el documento, la iniciativa de Amazon coloca la narrativa y el análisis de Zapete, quien ha alcanzado la categoría de bestseller en la plataforma en español, en el fondo global de lectores de Kindle Unlimited y en los programas de promoción de alta visibilidad en mercados estratégicos como Estados Unidos y el Reino Unido.

La iniciativa de Amazon busca visibilizar y promover el trabajo de escritores con una producción relevante y una voz influyente, permitiéndoles mayor proyección internacional.

Sobre el autor
Periodista y abogado, conmás de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una maestría en GestiónMunicipal.
