"Fue traída ahí esa sábana": comunitario duda sobre hallazgo caso Brianna Genao

Un comunitario de Barreto, en Imbert, provincia Puerto Plata, cree que fue plantada la sábana hallada este lunes en una zona donde las autoridades están buscando a Brianna Genao, la niña de tres años que el 31 de diciembre del 2025 fue reportada como desaparecida.

"La comunidad entera hemos peinado todo; hasta las casas las hemos abierto. La pusieron ahí la sábana, fue traída ahí, porque no lo he visto, pero si hay algo fue traído ahí", dijo un vecino de esa demarcación puertoplateña.

El comunitario lamentó que Barrero está en vilo, sin descanso, por la situación que este lunes cumple 12 días de completa desesperación, mientras las autoridades no han ofrecido una declaración pública al respecto.

El hombre se refirió a una sábana blanca hallada en un punto de la búsqueda de la menor, y que, supuestamente, tenía sangre. Sin embargo, decenas de personas en las redes sociales han manifestado su duda sobre el hallazgo.

Más temprano, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que la Buró Federal de Investigación (FBI, en inglés) y la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, se han involucrado en la búsqueda de la niña.

“La Embajada Americana y el FBI se han involucrado en la búsqueda de la menor, por caninos que llegaron al país y que estarán esta semana puestos a disposición de la Policía Nacional”, dijo la funcionaria.

Raful agregó que las autoridades no cesarán los esfuerzos hasta dar con el paradero de la menor.

“Nosotros no vamos a descansar hasta encontrarla. Es un hecho muy penoso que sigue en investigación y que tenemos que esperar antes de establecer responsabilidades directas”, expresó.