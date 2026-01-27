Arrestan a cuatro personas acusadas de explotar sexualmente a 20 mujeres

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio Público rescató, durante un amplio operativo realizado por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía de Puerto Plata en coordinación con la Dirección General de Persecución, a 20 mujeres, incluyendo varias extranjeras, que eran explotadas sexualmente en un centro de diversión nocturno.

Los fiscales arrestaron a Rocío Nicole Paulino (Mamasan), Vanesa Sirete de Ventura, Medelyn Antorcha Francisco Cortés y Luis Carlos Céspedes Herrera por la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexo (Uitimc), adscrita a la PETT, en coordinación con la Fiscalía de Puerto Plata y la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional.

Las autoridades persiguen, además, a una mujer vinculada a la red. Los arrestos se produjeron en allanamientos simultáneos en el centro de diversión nocturno Keobs Night Club, ubicado en la calle de Las Palomas; en el edificio Carlos III, en la calle Primera Cerros del Atlántico y en un hotel de Puerto Plata.

La red incurría en el delito de explotación sexual de sus víctimas dominicanas, haitianas y colombianas, las cuales mantenían bajo coacción y con las salidas limitadas, mientras la obligaban a realizar bailes privados para clientes, a cambio de tarifas que cobraban directamente los administradores de los negocios.

Estas acciones corresponden a una clara violación a las disposiciones de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, indicó la procuradora de corte Yoana Bejarán, titular de la PETT, quien trabajó en la investigación con el fiscal titular de Puerto Plata, Kelmi Duncan Torres, y la fiscal Carmelina Soto.

En el operativo, en el que participaron miembros de la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional y el Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional; así como la ONG Anti-Trafficking Bureau (ATB), fue ocupada una escopeta calibre 12 con más de veinte cartuchos. Además, alrededor de 900 mil pesos y 26 mil 600 dólares.

También fueron ocupadas prendas de un metal amarillo, presumiblemente oro, cuadernos y libretas de apuntes, equipos electrónicos, así como dos vehículos, uno Hyundai Sonata y uno Suzuki.