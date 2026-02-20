El video del momento cuando asaltan a mano armada negocio de repuesto en Los Mina

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo.- Dos individuos fueron captados en video de seguridad este viernes, mientras asaltaban a punta de pistola un negocio de repuestos para vehículos en el sector Los Mina, en Santo Domingo Este.

El hecho ocurrió cerca de las 3:00 de la tarde, en ML Bronx Auto Parts., en la avenida Presidente Ureña #54.

Según la denuncia, los antisociales llegaron a bordo de una motocicleta y llevaban puesto pasamontañas.

Henry Andrés Díaz Taveras, propietario del negocio, denunció que los asaltantes solo le robaron un guillo de oro, valorado, aproximadamente, en 80 mil pesos.

"No se mueva nadie. Quítate el guillo. ¡Quítatelo!", ordenó el asaltante ante la impotencia de los presentes.

El comerciante hizo un llamado a las autoridades para que apresen a los individuos y poder recuperar su pertenencia. Los asaltantes cometieron el hecho en menos de un minuto, a la vista de transeúntes.

Hasta el momento, la Policía no ha emitido su posición al respecto.