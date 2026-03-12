Asalto a joyería Popi Oro: ¿se puede solicitar coerción contra una persona ya condenada a 30 años?

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

El Ministerio Público informó este jueves que solicitará medida de coerción contra dos hombres señalados por el asalto a la joyería Popi Oro, ubicada en Cristo Rey, Distrito Nacional. De los encartados, uno cumple dos condenas de 30 años de prisión por homicidio agravado.

Se trata de Alexander Gálvez Marte, mejor conocido como Álex Bronx, a quien las autoridades lo sindican de ser el presunto autor intelectual del hecho, junto a Hensy Yoel Reynoso Abreu, con quien, supuestamente, planificó y ejecutó el acto delictivo ayudado por otros hombres.

Sin embargo, consultado por el periódico Hoy, el abogado penalista, académico y escritor, Carlos Salcedo, explicó que si el imputado ya tiene una condena no es necesaria la solicitud de coerción.

"Lo que siempre se pide es la sanción penal, finalmente, por los años que le toquen. Y si, en el otro caso todavía no ha cumplido, no se suman, sino que se solapan una sobre la otra. La medida de coerción no va a pedir, porque ya él está cumpliendo una condena irrevocable que, finalmente, haría innecesaria la prisión preventiva", dijo el togado.

En términos penales, las medidas de coerción, cuya solicitud de prisión preventiva es la más severa, tienen el propósito de evitar que una persona investigada evite el proceso judicial. En ese orden, la citación, el arresto, el impedimento de salida y las visitas periódicas son algunas de las peticiones del Ministerio Público, dependiendo el caso.

Aunque no procede la solicitud de medida de coerción contra Álex Bronx, el privado de libertad sí tendrá que enfrentar a la justicia otra vez, ya que será procesado por el hecho tal y como indican las leyes.

El condenado fue enviado al Centro de Privación de Libertad de La Victoria para cumplir tres décadas tras las rejas, y ahora es señalado como autor intelectual del asalto, desde donde supuestamente coordinó la operación criminal y financió la compra del vehículo utilizado en el robo.

En tanto, Reynoso Abreu habría participado en la venta de una prenda y en la compra del vehículo utilizado para cometer el asalto, en coordinación con otros imputados.

Hensy Yoel Reynoso Abreu quedó bajo arresto en la tarde del miércoles, 11 de marzo de 2026, mientras se retiraba del Edificio Investigativo de la Fiscalía del Distrito Nacional tras ser interrogado nuevamente.

Según el propietario de la joyería, los asaltantes cargaron con 51 millones de pesos en casi 7 mil gramos de oro que sustrajeron.