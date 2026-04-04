Vigilia Pascual: por qué es la celebración más importante del cristianismo

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La Noche Pascual (también conocida como Vigilia Pascual) se erige como una de las celebraciones más significativas del calendario litúrgico cristiano.

Según la Enciclopedia Católica, el Sábado Santo marca el final del tiempo “de Cuaresma y penitencia y el principio del tiempo Pascual, que es uno de regocijo”. En ese sentido, estos son los tres grandes significados de esta celebración tan importante:

La celebración se estructura en dos momentos centrales que marcan su profundidad: la Liturgia de la Palabra y la Liturgia del Sacramento.

A diferencia de otras celebraciones, esta noche incluye un mayor número de lecturas bíblicas —nueve en total— que recorren la historia de la salvación, culminando con el anuncio de la resurrección de Jesucristo.

En su segunda parte, la Vigilia adquiere un carácter profundamente sacramental.

Tras el camino cuaresmal y el proceso de catecumenado, se celebran los sacramentos de la iniciación cristiana: el Bautismo y la Confirmación, antes de la Eucaristía, permitiendo a los fieles participar plenamente en la vida de la Iglesia.

ACI Prensa destaca que estos dos momentos —la proclamación de la salvación a través de la Palabra y su vivencia mediante los sacramentos— otorgan a esta noche un significado único dentro de la fe cristiana.

A estos elementos se suma un rito de entrada profundamente simbólico: el lucernario, que representa la luz de Cristo venciendo la oscuridad, acompañado del solemne y lírico Pregón Pascual, que anuncia la alegría de la resurrección.

Todos estos signos y celebraciones convergen en un mismo mensaje: la Pascua del Señor, entendida como el paso de la muerte a la vida, eje central de la esperanza cristiana y fundamento de la fe.