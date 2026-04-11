Desalojo
Así se encuentra la Av. Máximo Gómez tras despliegue policial
En el operativo participan unidades antimotines, preventivas, tácticas y de inteligencia, en coordinación con los alguaciles responsables del proceso.
Desde las primeras horas de este sábado, la Policía Nacional desplegó un contingente de unidades especializadas en la intersección de las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero, en el Distrito Nacional, en apoyo a la ejecución de una orden judicial de desalojo.
La movilización responde a la ejecución de una orden de desalojo en la plaza comercial conocida como Teleofertas.
El País
¿Qué está pasando en la Av. Máximo Gómez? Transeúntes sorprendidos por fuerte despliegue policial
Gabriel Alberto Hernández Tiburcio