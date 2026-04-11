Así se encuentra la Av. Máximo Gómez tras despliegue policial

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Desde las primeras horas de este sábado, la Policía Nacional desplegó un contingente de unidades especializadas en la intersección de las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero, en el Distrito Nacional, en apoyo a la ejecución de una orden judicial de desalojo.

La movilización responde a la ejecución de una orden de desalojo en la plaza comercial conocida como Teleofertas.