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Desalojo

Así se encuentra la Av. Máximo Gómez tras despliegue policial

En el operativo participan unidades antimotines, preventivas, tácticas y de inteligencia, en coordinación con los alguaciles responsables del proceso.

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Desde las primeras horas de este sábado, la Policía Nacional desplegó un contingente de unidades especializadas en la intersección de las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero, en el Distrito Nacional, en apoyo a la ejecución de una orden judicial de desalojo.

La movilización responde a la ejecución de una orden de desalojo en la plaza comercial conocida como Teleofertas.

Agentes de la Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional

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Despliegue policial en avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero

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Despliegue policial en avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero

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Despliegue policial en avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero

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Despliegue policial en avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero

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Despliegue policial en avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero

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