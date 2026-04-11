¿Qué está pasando en la Av. Máximo Gómez? Transeúntes sorprendidos por fuerte despliegue policial

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

Desde las primeras horas de este sábado, un sorpresivo y robusto contingente policial ha tomado los alrededores de la intersección de las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero, generando asombro y preocupación entre los ciudadanos que transitan por la capital.

La movilización responde a la ejecución de una orden de desalojo en la plaza comercial conocida como Teleofertas.

Se cree el desalojo no solo afecta a la estructura principal de Teleofertas, sino que el perímetro de seguridad se ha extendido hasta el sector Miraflores y las inmediaciones del Centro Olímpico.

El patrullaje policial está integrado por vehículos blindados, unidades caninas (K9), decenas de unidades en motocicletas y cientos de agentes policiales.

En ese sentido, miles de transeúntes fueron sorprendidos al ver el robusto despliegue policial y se han mantenido al margen del perímetro de la plaza Teleofertas.

En el lugar operan diversos negocios, entre ellos bares, establecimientos de comida, lavaderos de vehículos y bancas de lotería.

Finalmente, la intervención responde a una resolución emitida por el Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria, que autoriza el uso de la fuerza pública para proceder con el desalojo por ocupación ilegal.