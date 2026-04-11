Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Teleofertas

¿Qué está pasando en la Av. Máximo Gómez? Transeúntes sorprendidos por fuerte despliegue policial

La movilización responde a la ejecución de una orden de desalojo en la plaza comercial conocida como Teleofertas.

Unidades caninas (K9) del cuerpo policial. Fuentes externas

Unidades caninas (K9) del cuerpo policial. Fuentes externas

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio
Publicado por
Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Creado:

Actualizado:

Desde las primeras horas de este sábado, un sorpresivo y robusto contingente policial ha tomado los alrededores de la intersección de las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero, generando asombro y preocupación entre los ciudadanos que transitan por la capital.

La movilización responde a la ejecución de una orden de desalojo en la plaza comercial conocida como Teleofertas.

Se cree el desalojo no solo afecta a la estructura principal de Teleofertas, sino que el perímetro de seguridad se ha extendido hasta el sector Miraflores y las inmediaciones del Centro Olímpico.

El patrullaje policial está integrado por vehículos blindados, unidades caninas (K9), decenas de unidades en motocicletas y cientos de agentes policiales.

En ese sentido, miles de transeúntes fueron sorprendidos al ver el robusto despliegue policial y se han mantenido al margen del perímetro de la plaza Teleofertas.

En el lugar operan diversos negocios, entre ellos bares, establecimientos de comida, lavaderos de vehículos y bancas de lotería.

Finalmente, la intervención responde a una resolución emitida por el Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria, que autoriza el uso de la fuerza pública para proceder con el desalojo por ocupación ilegal.

Sobre el autor
Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago. Experiencia en periodismo deportivo, cultura pop y cultura general.

tracking