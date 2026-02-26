Asisten a familias tras inundaciones en Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Espaillat y Samaná

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Equipos de la dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), permanecen asistiendo de manera directa a cada una de las familias afectadas por las fuertes lluvias que se registran en varias provincias del país.

Tras la activación del Comité de Emergencias, el director de esta institución, Edgar Augusto Feliz Arbona, dispuso el envío de cocinas móviles y otros insumos a las provincias de Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Samaná, para garantizar la asistencia alimentaria inmediata a las familias afectadas.

Para coordinar las acciones de asistencia fueron enviados a cada una de las zonas impactadas por los fuertes aguaceros, los subdirectores Francisco García; Gerardo Vásquez Gómez; José Perdomo y José Acosta.

Además, se instruyó al subdirector, Francisco Moreta, dar seguimiento al envió de las cocinas móviles, mientras que desde la sede central la logística es dirigida por la subdirectora Luz Estrella, manteniendo comunicación permanente con las gobernadoras y demás autoridades de las demarcaciones impactadas por las lluvias.

Feliz Arbona, informó que una vez bajen las aguas y se realicen los levantamientos correspondientes, el DASAC activará la segunda etapa del protocolo de emergencias, por disposición del presidente Luis Abinader, que contempla asistir con la distribución de raciones alimenticias crudas, la entrega de enseres del hogar y la reparación de techos a las familias afectadas.

Indicó que la institución se mantiene en sesión permanente, dando seguimiento a la situación en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias, a fin de continuar llevando asistencia oportuna a las familias afectadas.