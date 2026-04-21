Audiencia sigue 27; someten homicidio voluntario

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el lunes 27 la audiencia preliminar contra Antonio y Maribel Espaillat, por la muerte de 236 personas y 180 lesionados en el desplome del techo de la discoteca Jet Set. Ahora además de homicidio involuntario, los hermanos tienen querellas alternativas por homicidio voluntario.

Durante casi ocho horas, el juez Raymundo Mejía Zorrilla escuchó las conclusiones de abogados y parientes de víctimas y rechazó reproducir testimonios de testigos porque esa audiencia no es el escenario y advirtió abstenerse de ese recurso extemporáneo.

Ya los abogados querellantes habían solicitado al tribunal el desistimiento de estas acciones.

Otra calificación

El caso tomó ayer un nuevo giro con la presentación de querellas alternativas en las que a los Espaillat les acusan de “homicidio voluntario”, contrario a la calificación que le dio el Ministerio Público a la tragedia.

Destaca la interpuesta por Juan Carlos Rodríguez Martínez, padre de Johanna Elizabeth Rodríguez de Grullón, quien falleció junto a su esposo el empresario Eduardo José Grullón.

Según el abogado Juan Tomás Vargas Decamps, cabeza de la representación legal de Rodríguez Martínez, aunque los hechos planteados en su acusación particular son los mismos que ha resumido en el tribunal el MP, “la calificación principal que le damos es homicidio voluntario, bajo la modalidad del dolo eventual”, previsto en el artículo 295 del Código Penal.

Señaló que conforme a ese articulado “el homcidio voluntario implica intención directa de matar (animus necandi)”, lo que dijo, fue evidente la madrugada del 8 de abril de 2025 porque los imputados “sabían de un riesgo que había sido creado, que era antijurídico y que podía tener como consecuencia un desplome esa noche”.

Agregó que en la moderna interpretación penal, la idea de esta voluntariedad no se agota en el dolo directo o indirecto, “sino que también está presente en el de naturaleza eventual, que es aquel en que cuando a la gente le presentan la posibilidad de producir los resultados de muerte, aun así continúa aceptándolo con resignación, por indiferencia o por una esperanza que no puede ser quimérica de que no acontezca aquí”, dijo citando al maestro Dagadoy.

Los abogados de Rodríguez Martínez solicitaron al tribunal admitir en todas sus partes la acusación del acusador particular.