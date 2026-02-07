Autoridades profundizan investigaciones por muerte de un hombre en Boca Chica

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, profundiza las investigaciones en torno a la muerte de un hombre de 48 años, ocurrida la noche del pasado domingo 2 de febrero de 2026, en el sector Andrés, municipio Boca Chica, provincia Santo Domingo.

El fallecido fue identificado como Pablo Beato, dominicano, de 48 años de edad, quien laboraba en la Policía Municipal de Boca Chica.

La institución del orden aclara que es falsa la versión que circuló indicando que la víctima pertenecía a la Policía Nacional. No obstante, el caso es investigado con el mismo nivel de entrega, profesionalismo y rigor, conforme a los protocolos establecidos.

De acuerdo con los reportes preliminares, el hecho ocurrió alrededor de las 9:30 de la noche, cuando el hoy occiso se desplazaba a bordo de una motocicleta marca Loncin Runner, negra, placa K2064385, por la calle D del referido sector. En esas circunstancias, fue atacado a tiros por tres individuos en proceso de identificación, quienes se desplazaban en otra motocicleta de alto cilindraje.

Beato resultó con herida por arma de fuego en el torax con salida en la espalda, siendo trasladado de inmediato al Hospital Municipal de Andrés, Boca Chica, donde falleció, mientras recibía atenciones médicas.

En el lugar del hecho, miembros de la Policía Científica recolectaron un casquillo calibre 9 milímetros, el cual se encuentra bajo custodia para fines de análisis.

Asimismo, se trabaja en la revisión de material audiovisual levantado en la escena, donde se observa el desplazamiento de la víctima y la huida de los agresores tras cometer el hecho.

La Policía Nacional y el Ministerio Público continúan las labores investigativas para identificar, localizar y someter a la justicia a los responsables de este hecho criminal.