Hospital Moscoso Puello da su versión sobre pelea tras muerte de paciente que recibía hemodiálisis

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Hospital Docente Doctor Francisco E. Moscoso Puello, de manera escueta, ofreció su versión sobre la pelea originada en sus instalaciones el pasado 6 de ferbrero, que se registró luego de que un paciente muriera tras recibir homodiálisis.

El centro dijo que el paciente presentó complicaciones propias de su condición de salud. "Pese a las intervenciones oportunas realizadas por el personal médico y de enfermería, no fue posible evitar su

fallecimiento", dijo el Mosoco Puello.

"Posteriormente, algunos allegados reaccionaron de manera alterada, ocasionando una agresión física contra miembros del personal de seguridad que se encontraban desempeñando sus funciones", añdió.

"Ante esta situación, el equipo de seguridad aplicó los protocolos establecidos para restablecer el orden y garantizar la tranquilidad y seguridad de pacientes, visitantes y colaboradores", aseguró el hospital.