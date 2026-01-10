La basura, el desorden y la insalubridad reinan en los predios del Comedor Económico de Cristo Rey

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

Hace ya una década, en Cristo Rey, reconocido barrio del Distrito Nacional, el ayuntamiento de dicha demarcación había reubicado a decenas de vendedores del mercado que tenían años comercializando sus productos en la calle 41, es espacio que abarcaba una cuadra del Comedor Económico de Cristo Rey. Con ellos las autoridades también eliminaron el desorden y la insalubridad.

Sin embargo, los aires de paz y tranquilidad duraron poco tiempo. Desde hace varios años, “piperos”, indigentes y desaprensivos mantienen la zona en completo caos, específicamente en los predios del Comedor Económico, entre la avenida Los Trabajadores y la calle 41, según denunciaron vecinos del sector, quienes manifestaron al periódico Hoy que están hartos de la situación.

“Aunque ya los vendedores no están ahí, estamos cansados de ver ese basurero en la esquina de la 41 con la avenida De Los Trabajadores. Ahí, en la acera del comedor, esa gente (los indigentes) hasta improvisaron una casa”, condenó una mujer que vive a pocos metros del basurero y prefirió reservar su identidad. Añadió que a este problema se suma, durante todo el día, el consumo de diferentes drogas.

Durante un recorrido por las citadas arterias viales, el periódico Hoy comprobó cómo, en un espacio de unos 200 metros, reinan los desechos de todo tipo. Del mismo modo, resalta a la vista un letrero que dice: “Evite caer preso, no tire basura” (en referencia a la ley que prohíbe lanzar desechos en lugares públicos), colocado justo encima del basurero que se mezcla con lodo, ratas y mosquitos, y que se encuentra cerca del destacamento policial Cabo Erlin Almonte Lara, ubicado al lado del citado comedor estatal.

“Pero el bajo a basura y marihuana es insoportable. Nosotros no podemos permitir que esta situación continúe”, expresó otro denunciante, quien lamentó que, en ese contexto, funcione un destacamento de la Policía Nacional.

El periódico Hoy supo, además, que específicamente en horas del mediodía, cuando en el Comedor Económico de Cristo Rey se brindan servicios, algunos desaprensivos salen luego de comprar su almuerzo y se roban los retrovisores de vehículos estacionados en el lugar. Esto fue confirmado por vecinos y por vendedores de varios establecimientos cercanos.

A esto se suma la condición estructural del Comedor Económico de Cristo Rey, donde el espacio construido para vehículos (lo que aparenta ser un estacionamiento entre esa edificación y el destacamento) se mantiene visiblemente abandonado. Además, las ventanas del edificio y el jardín evidencian una marcada falta de mantenimiento, junto a la gran cantidad de desperdicios que rodea la estructura.

Ante esta situación, moradores del sector encendieron velas y las colocaron justo en el basurero de esas calles, en protesta por lo que consideran la “mirada indiferente de las autoridades municipales y policiales”.

“La lucha en Cristo Rey es contra los basureros que han sembrado en cada esquina de este sector. No tenemos dónde tirar la basura y, lamentablemente, nadie hace nada. Les pedimos a las autoridades, por favor, que tomen cartas en el asunto y coloquen contenedores. Donde hay tanta basura y tanta suciedad, eso es lo que llega: personas que lanzan animales muertos, heces fecales, y entonces las aceras se convierten en lugares intransitables”, condenó otra denunciante que también prefirió el anonimato.

Se recuerda que, a finales del año 2024, el director general de Comedores Económicos del Estado Dominicano, Edgar Augusto Féliz Méndez, recibió a dirigentes comunitarios de ese barrio, con quienes conversó sobre la situación de deterioro que ya presentaba la planta física de esa entidad que brinda servicios de alimentación a bajo costo.

El funcionario se identificó con el reclamo de los moradores del lugar; sin embargo, explicó a los dirigentes que este comedor está incluido en el cronograma presentado al presidente Luis Abinader para la reconstrucción de unos 30 comedores en todo el país que requieren una intervención profunda y que dicho plan fue aprobado por el mandatario.

