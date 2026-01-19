Burlas en escuela y maltrato en hogar aumentan depresión

Publicado por Petra Saviñón Creado: Actualizado:

Las burlas o bullying en la escuela y en la comunidad y el maltrato en el hogar, aumentan los casos de depresión entre niños y adolescentes. Las consultas, que subieron de 35 % a un 65 % durante la pandemia de covid-19, siguen en alza, y llegan hasta 69 % según las estadísticas oficiales.

El número de afectados puede ser más alto, ya que no todos son llevados a terapia y hasta la mayoría de edad no pueden acudir solos ni tienen los recursos para costearlas. Mientras, baja su autoestima y el rendimiento académico.

La sicóloga escolar Carmen Aza alerta que los estudiantes vejados en su casa, el lugar que debe protegerlos, salen a la sociedad con pocas o ninguna defensa ante el acoso y sienten que no valen, que por eso los tratan de ese modo.

“Muchos ni osan comentar a sus padres lo que les hacen, porque no les pondrán caso o los recriminarán por dejarse coger de relajo. Otros viven peor, en familias extendidas, arrimados. Esto significa que un alto grupo nunca recibe ayuda”, lamenta.

Un punto que critica del sistema educativo es la poca importancia al área de sicología, como si esos especialistas estuvieran solo para charlas de vez en cuando y nunca para intervenir en casos como el atropello de un alumno a otro y hasta de un profesor.

Discriminación en aula

La docente Ana Romero Franco denuncia discriminación a los haitianos y dominicanos negros y preferencias entre las autoridades o inclinación a determinados estudiantes, que dice es más evidente en educación media.

Advierte que es complicidad la inobservancia, la dejadez de los que dirigen y de los maestros, al no prestar atención o minorizar el problema y sobre todo, desconsiderar a la víctima y mostrar preferencia hacia el o los que la atropellan, porque es común que actúen en grupo, unidos son fuertes.

Expone que en estas circunstancias, el abusador siente que es poderoso y sigue el maltrato.

Plantea que que en los centros, cuando el niño denuncia a las autoridades o al profesor, el procedimiento es referirlo al departamento de orientación y sicología, luego convocar a los involucrados y según el caso, reunir a los padres.

“Otra estrategia es la creación de equipos de mediación en las aulas. Los maestros siguen la capacitación con diplomados para el manejo de conflicto y cultura de paz”, expresa y cree que usar estas herramientas para trabajar en fomentar el respeto, la valorización, hará posible erradicar las burlas.